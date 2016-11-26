Социолог: настроения и ценности украинцев движутся в противоположные стороны

Со времен Майдана прошло ровно три года, и за это время ценности и настроения народа резко изменились, причем в противоположные стороны. Как передает replyua.net, об этом на Новом времени пишет Евгений Головаха, заместитель директора Института социологии НАН Украины.
По мнению Головахи, ценности украинцев заметно улучшились и стали более значимыми для народа, но, что касается настроений в обществе, то они продолжают ухудшаться, и народ воспринимает сложившуюся сейчас ситуацию намного хуже, чем в начале 2014 года. «Тогда у людей были надежды, что скоро все изменится в лучшую сторону, но пока эти надежды так и не оправдались. Несмотря на всю сложность ситуации, идею третьего Майдана в стране почти никто не поддерживает, поскольку каждый украинец понимает, что такие попытки могут привести к потере государственности», отмечает эксперт.
По его мнению, протестные настроения в Украине очень высоки, но сама идея Майдана вызывает у людей неприятие. Головаха подчеркивает, что он не исключает конструктивные протесты или интриги оппозиционных сил, которые могут привести к волнениям в Украине.
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