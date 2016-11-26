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Украинские дороги будут ремонтировать ровно 170 лет

Украинские дороги будут ремонтировать ровно 170 лет
Журналисты издания Новое Время пишут о том, что на ремонт всех дорог в Украине понадобится не меньше 170 лет, и речь идет только о трассах государственного значения, информирует replyua.net.

Несмотря на увеличение финансирования и ускорение ремонтных работ, потребуются десятки лет на восстановление 170 тысяч государственных трасс, отметили журналисты. Эксперты отмечают, что этот год стал переломным для украинских дорог, и было отремонтировано в десятки раз больше дорожного полотна, чем за прошлый год, однако до решения всех проблем еще очень далеко. Ускорение темпов ремонта стало возможным лишь благодаря децентрализации, которая направила средства в местные бюджеты. Также темпы ускорились благодаря поступлением акцизов – пять процентов с продаж АЗС.

Местные бюджеты начали пополняться, и много средств было направлено на дорожные работы. К примеру, только в Киеве в текущем году на восстановление дорог власти выделили около полутора миллиардов гривен. Для сравнения – в 2013 году из казны столицы на ремонт дорог удалось выделить только 171 миллион гривен.
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