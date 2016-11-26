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Янукович рассказал, что он вывез из Украины

Янукович рассказал, что он вывез из Украины
Вчера на пресс-конференции, состоявшей в Ростове-на-Дону, Виктор Янукович ответил на вопрос журналиста, поинтересовавшегося, что забрал с собой бывший президент, когда в спешке покидал Украину, передает replyua.net со ссылкой на Радио Свобода.

По словам беглого президента, с собой у него была только ручная кладь, и он ничего не вывозил из Украины. «Много писали о моих деньгах, но ни в одном из банков не было найдено ни цента. Если честно, то у меня и счетов-то в банках не было. Из Украины я вывез только свои личные вещи, и они поместились в ручную кладь», парировал Янукович. Напомним, что экс-президент бежал из Украины в феврале 2014 года. С тех пор Янукович живет в России, предположительно, в Ростове-на-Дону, однако также он был замечен в Волгограде, и не исключено, что он может проживать где-то на территории Волгоградской области.

Янукович проходит сразу по нескольким уголовным производствам, в том числе и по делам, связанным с преступлениями на Майдане. Также Януковича обвиняют в захвате государственной власти в 2010 году. Видеоконференцию, которая вчера была сорвана, перенесли на 28 ноября.
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