Лещенко продержали в Генпрокуратуре пять часов

Вчера, 25 ноября, Сергей Лещенко находился на допросе в Генпрокуратуре больше пяти часов, и во время допроса постоянно повторял, что требует передачи дела в «компетентные органы», имея ввиду Национальное антикоррупционное бюро, информирует replyua.net со ссылкой на Украинскую правду.
Дмитрий Лошаков, адвокат нардепа, заявил о том, что на допросе задавали вопросы только о приобретенной квартире, и то же самое уже спрашивали в НАБУ. Лошаков отметил, что Лещенко допрашивали «по второму кругу», поскольку в результате недавней проверки сотрудники НАБУ не нашли в действиях нардепа состава преступления. «Генпрокуратура нарушает законы и отказывается передавать это производство НАБУ. По украинским законам, только антикоррупционное бюро может заниматься расследованием этого дела», заявил адвокат.
Он считает, что ГПУ нарушает закон сознательно, открыв производство по статье «незаконное обогащение». «На допросе мы заявляли о том, что ГПУ должна передать дело НАБУ, и, если этого не произойдет, мы будем вынуждены обратиться в суд», добавил Лошаков.
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