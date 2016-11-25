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Сазонов: отличная пятничная новость для Украины, которую не испортит даже Янукович

Сазонов: отличная пятничная новость для Украины, которую не испортит даже Янукович
Кирилл Сазонов на своей странице в Facebook пишет, что сегодня состоялось очень важное для Украины событие, которою не сможет испортить даже «пятничный Янукович», - передает replyua.net.

Сазонов сообщает, что «Ощадбанк Украин» и Европейский банк реконструкции и развития подписали сегодня соглашение относительно поддержки в улучшении корпоративного управления госбанка». Блогер подчеркивает, что событие такого рода состоялось в Украине впервые. Он пишет: «Раньше серьезные международные структуры от сотрудничества с госбанками Украины шарахались. Да и сам «Ощадбанк» еще несколько лет назад больше напоминал советскую сберкассу с очередями из бабушек и тихим чавканьем за закрытыми дверями кабинетов. За два с половиной года все изменилось принципиально. Финансисты, тем более европейские, очень тщательно проверяют потенциальных партнеров. Через ситечко процеживают всю информацию. И если дали добро на сотрудничество – значит все у нас отлично».

Сазонов отмечает, что условия соглашения предусматривают процедуру реформирования «Ощадбанка», а также крайне выгодный для него пакет финансирования. Блогер подчеркивает, что это соглашение о сотрудничестве между банками – это «перемога», которую не сможет подпортить даже Виктор Янукович.
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