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Портников о том, кому нужна отставка Евгения Нищука

Портников о том, кому нужна отставка Евгения Нищука
Виталий Портников на сайте «Еспресо TV» пишет о том, кому на самом деле выгодна отставка Министра культуры Украины, а также объясняет, как отдельных украинцев угораздило стать марионетками в руках Кремля, - передает replyua.net.

Портников отмечает: «Недавно министр культуры Украины попал в самый центр российской пропаганды. По нему уже проехался асфальтный каток патентованной российской идиотки Марии Захаровой. А все потому, что он в одном из своих выступлений сказал «что-то там о генетике» - кремлевская пропагандистская машина тут же превратила его в фашиста и нациста».

Журналист отмечает: «Ситуация настолько серьезная, что нельзя не вмешаться – мне придется объяснить, в чем заключается разница между Нищуком и Захаровой». Портников подчеркивает, что в своем выступлении министр культуры Украины полемизировал с теми, кто пытается объяснить проблемы украинского востока «не той» генетикой. «Нищук говорил не о генетике, а о политике – целенаправленной политике российского имперского режима по покорению и уничтожению коренных народов». Блогер отмечает, что Нищук при этом не сказал ничего нового – всем давно известно, чем обернулись ленинский и сталинский режимы.

Портников подчеркивает, что настоящей фашисткой в этой ситуации является Захарова, которая в одном из своих выступлений глумилась над евреями, пародировала еврейский акцент, заявляла, что евреи спонсировали победу Дональда Трампа на выборах в США. «Очень показательно то, что ей при этом аплодировал ведущий программы, являющийся этническим евреем». Портников резюмирует: «Поразительно, насколько глупым может быть народ – Захарова не уволена, а от Нищука требуют отставки. А мы еще удивляемся, что кто-то голосует за пророссийских кандидатов. Нет, это не генетика. Это тупость».
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