Колишні "беркутівці" досі працюють в органах - Горбатюк

Майже половина колишніх представників спецпідрозділу «Беркут», які були учасниками кривавих розправ з людьми під час подій «Євромайдану», на сьогоднішній день працюють у спеціальних підрозділах української поліції. Про це сьогодні, 23-го листопада, розповів керівник Департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Горбатюк Сергій під час розмови з журналістами «УП», передає replyua.net.
Він заявив, що 30-го листопада 2013го року в розгоні учасників мирної акції протесту приймали участь приблизно 290 «беркутівців», з яких 200 – представники колишнього київського підрозділу. «Головну протизаконну діяльність вчиняли саме працівники київського загону. На сьогоднішній день всі особи встановлені. Проте жодного причетного до побиття так і не вдалося ідентифікувати. І з цих осіб приблизно половина на сьогодні працює в Національній поліції», - зазначив представник Генеральної прокуратури.
Після того Горбатюк додав, що жоден з них не визнав свою вину та не став свідчити проти своїх колишніх колег. Також він зауважив, що сьогодні в органах працює і Дидюк Андрій, який в той самий час являється фігурантом вищезазначеної справи. «І це не єдиний випадок, коли правопорушники в погонах залишаються на своїх посадах», - додав Горбатюк.
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