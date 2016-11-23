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Українська армія може дати гідну відсіч ворогу - Муженко

Українська армія може дати гідну відсіч ворогу - Муженко
Українська армія готова дати гідний відсіч противнику а випадку розгортання повномасштабних бойових дій з самопроголошеними республіками, які отримують регулярну підтримку від РФ. Про це розповів керівник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко під час розмови з представниками BNS, пише «Інтерфакс-Україна», передає replyua.net.

«На сьогоднішній день українська армія розглядає кілька можливих сценаріїв розгортання повномасштабної війни на південному сході країни та по всій її території. Ми в свою чергу відпрацьовуємо плани захисту, які будуть ефективними проти будь-яких ворожих дій. Сьогодні армія в Україні досить підготовлена, озброєна та готова дати гідний відсіч Російській Федерації. Оскільки ми до цього готуємося, відповідно ми не відхиляємо можливої повномасштабної війни України проти Росії», - розповів Муженко.

В той самий час він відзначив, що досі до нього не дійшло жодної підозрілої інформації про можливу зміну політичного курсу нової Адміністрації президента Дональда Трампа стосовно України. Також Муженко нагадав, що Сполучені Штати досі фінансують реформу ЗСУ. Дана фінансова підтримка оцінюється приблизно у півмільярда доларів США.
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