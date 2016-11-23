Эксперты рассказали о ценах на продукты этой зимой

С учетом очередного повышения тарифов и начала отопительного сезона эксперты не исключают нового подорожания большинства продуктов, сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня. По словам специалистов, стремительный рост цен ожидается на борщовой набор – его стоимость подскочит в полтора раза.
Впрочем, производители не будут стремительно повышать цены, и до конца текущего года средний рост по стране может достигнуть всего двух процентов. Также эксперты дают прогноз по гречке – в ближайшее время крупа может подешеветь до 23 гривен, однако к концу зимы стоимость гречки может возрасти до 30 гривен. На протяжении следующих нескольких месяцев цены на продукты будут расти каждый месяц примерно на один процент, и, по словам экспертов, они не согласны с прогнозом НБУ по инфляции в Украине.
В следующем году она будет больше восьми процентов, уверены эксперты. К новогодним праздникам на десять процентов могут подорожать те продукты, которые обычно украинцы покупают для новогоднего стола, а после праздников цена на них немного снизится. Кроме того, должна подорожать молочка – на 10-20 процентов.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Горячая тема: Приходько предсказала итог войны на Донбассе