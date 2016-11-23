валюта
СпецтемаБоровой: вы можете меня проклинать, но это правда

Эксперты рассказали о ценах на продукты этой зимой

Эксперты рассказали о ценах на продукты этой зимой
С учетом очередного повышения тарифов и начала отопительного сезона эксперты не исключают нового подорожания большинства продуктов, сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня. По словам специалистов, стремительный рост цен ожидается на борщовой набор – его стоимость подскочит в полтора раза.

Впрочем, производители не будут стремительно повышать цены, и до конца текущего года средний рост по стране может достигнуть всего двух процентов. Также эксперты дают прогноз по гречке – в ближайшее время крупа может подешеветь до 23 гривен, однако к концу зимы стоимость гречки может возрасти до 30 гривен. На протяжении следующих нескольких месяцев цены на продукты будут расти каждый месяц примерно на один процент, и, по словам экспертов, они не согласны с прогнозом НБУ по инфляции в Украине.

В следующем году она будет больше восьми процентов, уверены эксперты. К новогодним праздникам на десять процентов могут подорожать те продукты, которые обычно украинцы покупают для новогоднего стола, а после праздников цена на них немного снизится. Кроме того, должна подорожать молочка – на 10-20 процентов.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Приходько предсказала итог войны на Донбассе
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за сутки
23 ноя 2016
13609

В Испании назвали истинные причины выхода России из Международного уголовного суда

Информационное агентство «El Confidencial» пишет о том, что в действительности послужило мотивом для выхода России из-под юрисдикции Международного уголовного суда в Гааге, - передает replyua.net.

22 ноя 2016
8253

Скандал в ЕС: Греция и Кипр содействуют российским бомбардировкам в Сирии

Информационное агентство Reuters пишет, что Греция и Кипр оказались в центре нового скандала – властей страны подозревают в тайном сотрудничестве с Россией, несмотря на санкции Европейского союза, -


Последние новости

В Госдуме рассказали, как Трамп признает Украину «российской»

Аваков звинуватив Льовочкіна у розгоні "Майдану"

С декабря Украина может прекратить поставку воды в «ЛНР» - Тука

Сына Мадонны арестовали за хранение наркотиков

Уряд зробив крок у роздержавленні друкованих ЗМІ

Участники войны, ставшие инвалидами и переселенцами, получат помощь на покупку жилья

Меркель раскритиковала действия Трампа

Тимошенко різко розкритикувала роботу Гонтаревої

Лидер БЮТ обвинила Порошенко в финансировании российской агрессии

В Службе занятости рассказали о ситуации с безработицей

InformNapalm створила базу даних з доказами присутності військових РФ на Донбасі

Рейтинг трезвости в России: непьющими оказались только дагестанцы и чеченцы

Уряд сприяє переселенцям з отриманням житла

Профессор: Обама сильно ошибается в Трампе – нужно готовиться к худшему

Портников определил последнюю возможность Запада выжить

Нищук виправдовується за сказане в ефірі ICTV

Новини з зони АТО за минулу добу (22.11.16)

Китайские компании заинтересовались Чернобыльской АЭС

Слова Нищука о завезенном Донбассе верны – блогер

Міністр культури "підняв на вуха" соцмережі своїм висловлюванням про генетику

 Новости за день