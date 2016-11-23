Україна має всі необхідні докази, щоб довести контроль Кремля над "Л/ДНР"

Міжнародному кримінальному суду в Гаазі доводити факт присутності в анексованому Криму військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації не потрібно, а доказової бази про те, що Кремль контролює терористичні організації на сході України, в ЗСУ вже більше, ніж треба. Про це сьогодні, 23-го листопада, повідомив головний юрист Генерального штабу Збройних сил України Кушнір Максим, пише видання «Укрінформ», передає replyua.net.
«Так само як і інші збройні формування в Україні, так і Збройні сили нашої держави фіксують факти присутності кадрових російських військових на окупованих територіях Донбасу на Криму. А так як міжнародні організації та співтовариства вже визнали факт окупації Росією українського півострова, то доводити присутність Збройних сил РФ в Криму не потрібно», - розповів він.
У повідомленні також зазначається, що у своєму звіті прокурор суду в Гаазі Фату Бенсура зауважила про те, що для доведення факту міжнародного збройного протистояння на сході України потрібно навести докази загального контролю Російської Федерації над самопроголошеними республіками «ДНР» та «ЛНР». Наразі, за словами Кушніра, ЗСУ аналізують докази та готуються передати їх до МКС.
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