валюта
СпецтемаБоровой: вы можете меня проклинать, но это правда

Україна має всі необхідні докази, щоб довести контроль Кремля над "Л/ДНР"

Україна має всі необхідні докази, щоб довести контроль Кремля над "Л/ДНР"
Міжнародному кримінальному суду в Гаазі доводити факт присутності в анексованому Криму військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації не потрібно, а доказової бази про те, що Кремль контролює терористичні організації на сході України, в ЗСУ вже більше, ніж треба. Про це сьогодні, 23-го листопада, повідомив головний юрист Генерального штабу Збройних сил України Кушнір Максим, пише видання «Укрінформ», передає replyua.net.

«Так само як і інші збройні формування в Україні, так і Збройні сили нашої держави фіксують факти присутності кадрових російських військових на окупованих територіях Донбасу на Криму. А так як міжнародні організації та співтовариства вже визнали факт окупації Росією українського півострова, то доводити присутність Збройних сил РФ в Криму не потрібно», - розповів він.

У повідомленні також зазначається, що у своєму звіті прокурор суду в Гаазі Фату Бенсура зауважила про те, що для доведення факту міжнародного збройного протистояння на сході України потрібно навести докази загального контролю Російської Федерації над самопроголошеними республіками «ДНР» та «ЛНР». Наразі, за словами Кушніра, ЗСУ аналізують докази та готуються передати їх до МКС.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Приходько предсказала итог войны на Донбассе
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за сутки
23 ноя 2016
13609

В Испании назвали истинные причины выхода России из Международного уголовного суда

Информационное агентство «El Confidencial» пишет о том, что в действительности послужило мотивом для выхода России из-под юрисдикции Международного уголовного суда в Гааге, - передает replyua.net.

22 ноя 2016
8253

Скандал в ЕС: Греция и Кипр содействуют российским бомбардировкам в Сирии

Информационное агентство Reuters пишет, что Греция и Кипр оказались в центре нового скандала – властей страны подозревают в тайном сотрудничестве с Россией, несмотря на санкции Европейского союза, -


Последние новости

В Госдуме рассказали, как Трамп признает Украину «российской»

Аваков звинуватив Льовочкіна у розгоні "Майдану"

С декабря Украина может прекратить поставку воды в «ЛНР» - Тука

Сына Мадонны арестовали за хранение наркотиков

Уряд зробив крок у роздержавленні друкованих ЗМІ

Участники войны, ставшие инвалидами и переселенцами, получат помощь на покупку жилья

Меркель раскритиковала действия Трампа

Тимошенко різко розкритикувала роботу Гонтаревої

Лидер БЮТ обвинила Порошенко в финансировании российской агрессии

В Службе занятости рассказали о ситуации с безработицей

InformNapalm створила базу даних з доказами присутності військових РФ на Донбасі

Рейтинг трезвости в России: непьющими оказались только дагестанцы и чеченцы

Уряд сприяє переселенцям з отриманням житла

Профессор: Обама сильно ошибается в Трампе – нужно готовиться к худшему

Портников определил последнюю возможность Запада выжить

Нищук виправдовується за сказане в ефірі ICTV

Новини з зони АТО за минулу добу (22.11.16)

Китайские компании заинтересовались Чернобыльской АЭС

Слова Нищука о завезенном Донбассе верны – блогер

Міністр культури "підняв на вуха" соцмережі своїм висловлюванням про генетику

 Новости за день