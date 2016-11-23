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Кабмін скасовує регулятори бізнесу в Україні

Кабмін скасовує регулятори бізнесу в Україні
Уряд скасував більш ніж 350 різноманітних постанов та нормативних актів, які лише заважали займатися підприємницькою діяльністю в Україні. Таке рішення було прийнято під час засідання Кабінету міністрів у сереlу, 23-го листопада, передає replyua.net.

Під час відкриття засідання уряду прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що від тепер Кабінет міністрів України буде робити всі необхідні кроки для того, щоб полегшити, а не ускладнити життя українському бізнесмену. «Перед нами сьогодні постає завдання: скасувати більш ніж триста п’ятдесят різних постанов та нормативно-правових актів, які до сьогоднішнього дня більше заважали, ніж допомагали веденню бізнесу чи підприємницькій діяльності», - зазначив голова уряду.

«Коли ми обговорювали ці процеси, я попереджав, що всі ці постанови та нормативні акти ми будемо скасовувати штабелями. Можливо, що якомусь міністерству захочеться залишити будь-яку регулятивну постанову, то з цим проблем також не буде. Кажіть, що саме ви хочете зберегти і ми будемо розглядати доцільність такої пропозиції», - наголосив Гройсман. За його словами, українська влада має не перешкоджати, а сприяти розвитку бізнесу в Україні, який буде сплачувати податки та наповнювати держбюджет, а не чиїсь кишені.
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