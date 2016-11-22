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Росія використовує методи СРСР, щоб зробити ворогами Україну і Польщу

Росія використовує методи СРСР, щоб зробити ворогами Україну і Польщу
Війна, яку на сьогоднішній день веде Російська Федерація в Україні, а точніше її інформаційна складова спрямована на те, щоб знищити зв’язки між Польщею та Україною. Про це заявив посол Польщі в Україні Ян Пєкло під час засідання круглого столу в «Укрінформі», передає replyua.net.

«Та гібридна війна, яку Росія розв’язала в Україні, зосереджена переважно на одній меті – як саме вона може вплинути на дестабілізацію стосунків від українським та польським народами. Для цього у Кремлі навіть почали використовувати спільну історію, перевертаючи її на свій лад», - зазначив він.

«Саме через це наразі ми маємо спільну мету з Україною – зробити нашу спільну історію правдивою, а не такою, як нам її представляв колись Радянський союз, а сьогодні – Російська Федерація. Я не сумніваюся в тому, що результати вашої діяльності стануть ключовим елементом у створенні спільної безпеки інформації», - наголосив Пєкло. Також він зауважив, що ця робота є вкрай необхідною (дослідження спільної історії – ред.), оскільки Радянська влада завжди була націлена на фальсифікацію історії та використовували брехню в корисливих цілях. «Яскравим доказом є підробка даних про Другу світову війну, яка почалася за версією СРСР, після нападу Гітлера на Радянський союз в 1941 році. Хоча насправді вона почалася на два роки раніше, коли Гітлері і Сталін разом напали на Польщу», - зазначив він.
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