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Затримання дезертирів на адміністративному кордоні з Кримом (ВІДЕО)

Затримання дезертирів на адміністративному кордоні з Кримом (ВІДЕО)
У Службі безпеки України детально розповіли про затримання дезертирів на адміністративному Кордоні з окупованим Кримом та представили відеозапис. Як повідомляє replyua.net, відеоматеріал був оприлюднений під час прес-конференції у вівторок, 22-го листопада, керівником СБУ Грицаком Василем.

Він зауважив, що на цей раз відеозапис було зроблено прямо з місця події, без постановки. За словами Грицака, чоловіків затримали без провокації прямо на адміністративному кордоні з анексованим Кримом на пункті пропуску «Чонгар». Затриманих звати Баранов Олександр та Одинцов Максим. «Мова йде про колишній військовослужбовців збройних сил України, які давали присягу на вірність Україні. З початку їх було на одного більше. Мета їхнього приходу – отримання за гроші документів про закінчення вищого навчального закладу. Саме вони були ініціаторами попередніх переговорів», - розповів глава СБУ.

«Документи про вищу освіту їм були потрібні для того, щоб отримати офіцерські звання у лавах ЗС Російської Федерації», - зазначив він. За словами Грицака, третій так і не прибув до Чонгара, саме тому його і не вдалося затримати. Документи дезертири мали отримати від кур’єра. Його відслідкували представники СБУ.

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