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Приходько предсказала итог войны на Донбассе

Приходько предсказала итог войны на Донбассе
В интервью 5 каналу украинская певица Анастасия Приходько заявила о том, что в войне на Донбассе России потерпит поражение, сообщает replyua.net.

По словам Приходько, в настоящий момент России пытается продемонстрировать Соединенным Штатам свои силы в Алеппо, кроме того, в оккупации находятся Луганск, Донецк и Крым. «Исторически я знаю, что, когда РФ нападает на страну, она всегда терпит поражение. Так было раньше, и так будет всегда. Украинцы – это очень сильная нация, и в РФ это прекрасно знают, поэтому за свободу мы отдадим все, даже собственную жизнь», заявила артистка. Напомним, что несколько месяцев назад Анастасия демонстративно отказалась от исполнения композиции «Мамо», с которой она представляла Россию на Евровидении в 2009 году.

Тогда на конкурсе Приходько заняла одиннадцатое место. По словам Анастасии, песня «Мамо» потеряна для нее навсегда, поскольку композиция была «визитной карточкой» для России от Приходько. «Эту песню я больше не понимаю и не чувствую. Фальшивые эмоции мне не нужны», отметила певица.
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