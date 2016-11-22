У 2016 році до ДПСУ звернулися 54 росіян з проханням надати статус біженця



За ввесь поточний рік до українських органів влади звернулося понад 54 громадян Російської Федерації з проханням надати їм статус біженців або осіб, яким потрібен додаткових захист. Про це повідомляє агентство «Доступ до правди» з посиланням на відповідь Державної міграційної служби України,



У документі також зазначається, що з такими ж самими проханнями за ввесь 2014 рік до української влади звернулися 130 росіян. За минулий рік таких людей було 86. Також раніше у Міграційній службі повідомляли, що статус біженця в Україні за 2016 рік отримали лише 4 громадянина Росії, а статус особи, яка потребує додаткового захисту – 10.



В той самий час у повідомленні зазначається, що за ввесь 2016 рік назад до Російської Федерації було повернено більш ніж 950 осіб. Минулого року статус біженця в Україні отримали семеро осіб, а статус особи, яка потребує додаткового захисту – 4. За ввесь 2015 рік примусово повернені до Росії понад 1300 осіб. Як повідомлялося раніше, Державна прикордонна служба повідомила, що на Чернігівщині ще один російський громадянин, блоків 45-ти років, попросив політичного притулку, пояснивши це тим, що на батьківщині йому загрожує небезпека.

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Горячая тема: Боровой: вы можете меня проклинать, но это правда За ввесь поточний рік до українських органів влади звернулося понад 54 громадян Російської Федерації з проханням надати їм статус біженців або осіб, яким потрібен додаткових захист. Про це повідомляє агентство «Доступ до правди» з посиланням на відповідь Державної міграційної служби України, передає replyua.net У документі також зазначається, що з такими ж самими проханнями за ввесь 2014 рік до української влади звернулися 130 росіян. За минулий рік таких людей було 86. Також раніше у Міграційній службі повідомляли, що статус біженця в Україні за 2016 рік отримали лише 4 громадянина Росії, а статус особи, яка потребує додаткового захисту – 10.В той самий час у повідомленні зазначається, що за ввесь 2016 рік назад до Російської Федерації було повернено більш ніж 950 осіб. Минулого року статус біженця в Україні отримали семеро осіб, а статус особи, яка потребує додаткового захисту – 4. За ввесь 2015 рік примусово повернені до Росії понад 1300 осіб. Як повідомлялося раніше, Державна прикордонна служба повідомила, що на Чернігівщині ще один російський громадянин, блоків 45-ти років, попросив політичного притулку, пояснивши це тим, що на батьківщині йому загрожує небезпека.