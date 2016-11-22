Украина получила от ЕС дополнительно 54 млн евро на реформы

С целью оказания помощи в проведении реформ в Украине, Европейский Союз перечислил Киеву три транша, общая сумма которых составляет 54 миллиона евро. Как информирует replyua.net, ожидается, что эти средства будут направлены на усовершенствование в следующих сферах: децентрализация, транспорт и техническая стандартизация. Предназначением первого транша, размер которого равен 23 миллионам евро, ЕС предоставил для поддержки бюджета в украинских регионах. В общей сложности, сумма расходов для ее воплощения составит 55 миллионов евро.
По словам главы Представительства Евросоюза в Украине Хьюга Миграрелли, проведенное Киевом реформирование децентрализации и политики в регионах уже принесло первые положительные плоды – финансовые ресурсы в регионах значительно увеличились, а органы местного самоуправления получили автономию. Принимая во внимание такие достигнутые прогрессивные показатели, в Европейском союзе решили перечислить Украине транш на сумму в 23 миллиона евро. Помимо этого, Евросоюз перевел Украине второй транш в размере почти 26 миллионов евро.
Что касается третьего транша, то его предоставили с целью проведения реформ в торговой сфере. Украина получила от ЕС 5,14 миллиона евро в государственную казну. Это поможет устранить все препятствия в вопросах торговли между Брюсселем и Киевом.
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