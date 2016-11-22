Боровой: вы можете меня проклинать, но это правда

На своей странице в Фейсбуке российский политик Константин Боровой пишет о том, что полгода не давал никаких оценок ситуации в Украине из-за журналистов, писавших о том, что «те, кто даже поддерживает Украину, не должны вмешиваться», но сейчас он вынужден написать о том, что происходит в стране, передает replyua.net.
По словам Борового, резюме по Украине многим не понравится, однако цели Революции Достоинства пока не реализованы, и война не является причиной этому. «Украинская власть заинтересована только в самосохранении, и она отказывается от экономических и политических реформ. Олигархическая и криминальная системы, появившиеся при Януковиче, по-прежнему контролируют власть, управляют страной в собственных интересах, а неподкупные реформаторы вынуждены отстраниться», считает политик. Также, по мнению Борового, власти, обещавшие люстрацию, так и не провели ее.
«Украина приблизилась к опасному моменту, который сейчас наблюдается в России, - к авторитарному режиму, и он отвратителен. Вы можете меня проклинать, но я не могу говорить о том, что все в порядке и имеются лишь отдельные недостатки», отмечает Боровой.
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