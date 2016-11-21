Сазонов: Минэнергоугля должно рассказать правду о том, откуда берется уголь-антрацит для украинских ТЭС

Кирилл Сазонов на «Обозревателе» пишет о том, что перед властями Украины стоит дилемма, которую рано или поздно придется решать, как бы им не хотелось, - передает replyua.net.
Сазонов пишет, что в энергосистеме Украины существует реальная проблема – постоянная потребность в угле-антраците, используемом на ТЭЦ. Журналист отмечает, что недавно он ознакомился с Концепцией реформирования угольной отрасли, в которой очень подробно расписано, что нужно делать с угольными шахтами, находящимися на территориях, подконтрольных властям Украины, однако при этом не слова о том, какая судьба ждет шахты, расположенные на оккупированных территориях. «И, конечно же, в концепции полностью обошли стороной вопрос о шахтах, принадлежащих частным лицам, также расположенных в «отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Это довольно странно, ведь юридически все оккупированные территории Украина продолжает считать своими неотъемлемыми частями», - пишет Сазонов.
Блогер подчеркивает, что ежедневно в Украину попадают эшелоны угля-антрацита из оккупированных территорий, что «вызывает радость у чиновников Минэнергоугля» и «одновременно детонирует волны негатива в СМИ и блогосфере по поводу «торговли с оккупантами». Сазонов пишет, что замалчивание этой проблемы продолжается уже третий год, однако не пора ли украинским властям ее вынести на широкое общественное обсуждение? Журналист отмечает, что отказ от угля, добытого в шахтах в НКТ, будет стоить Украине 1 миллиард долларов, а у нее нет таких денег! Блогер резюмирует, что решение по этому вопросу должно быть обоюдным – и власть, и украинское общество должны осознавать проблему и взять на себя ответственность за ее решение. «Можно продолжать возить уголь из НКТ, можно от него отказаться, но есть и третья позиция – перестроить энергосистему Украины так, чтобы она могла использовать уголь марок Г и ДГ, который можно добывать в Павлограде или Львовско-Волынском бассейне. В любом случае, «страусиный метод» решения проблемы себя давно исчерпал».
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