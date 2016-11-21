валюта
СпецтемаТрагическая потеря Украины: под Песками погиб командир украинской разведки

Сазонов: Минэнергоугля должно рассказать правду о том, откуда берется уголь-антрацит для украинских ТЭС

Сазонов: Минэнергоугля должно рассказать правду о том, откуда берется уголь-антрацит для украинских ТЭС
Кирилл Сазонов на «Обозревателе» пишет о том, что перед властями Украины стоит дилемма, которую рано или поздно придется решать, как бы им не хотелось, - передает replyua.net.

Сазонов пишет, что в энергосистеме Украины существует реальная проблема – постоянная потребность в угле-антраците, используемом на ТЭЦ. Журналист отмечает, что недавно он ознакомился с Концепцией реформирования угольной отрасли, в которой очень подробно расписано, что нужно делать с угольными шахтами, находящимися на территориях, подконтрольных властям Украины, однако при этом не слова о том, какая судьба ждет шахты, расположенные на оккупированных территориях. «И, конечно же, в концепции полностью обошли стороной вопрос о шахтах, принадлежащих частным лицам, также расположенных в «отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Это довольно странно, ведь юридически все оккупированные территории Украина продолжает считать своими неотъемлемыми частями», - пишет Сазонов.

Блогер подчеркивает, что ежедневно в Украину попадают эшелоны угля-антрацита из оккупированных территорий, что «вызывает радость у чиновников Минэнергоугля» и «одновременно детонирует волны негатива в СМИ и блогосфере по поводу «торговли с оккупантами». Сазонов пишет, что замалчивание этой проблемы продолжается уже третий год, однако не пора ли украинским властям ее вынести на широкое общественное обсуждение? Журналист отмечает, что отказ от угля, добытого в шахтах в НКТ, будет стоить Украине 1 миллиард долларов, а у нее нет таких денег! Блогер резюмирует, что решение по этому вопросу должно быть обоюдным – и власть, и украинское общество должны осознавать проблему и взять на себя ответственность за ее решение. «Можно продолжать возить уголь из НКТ, можно от него отказаться, но есть и третья позиция – перестроить энергосистему Украины так, чтобы она могла использовать уголь марок Г и ДГ, который можно добывать в Павлограде или Львовско-Волынском бассейне. В любом случае, «страусиный метод» решения проблемы себя давно исчерпал».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Евросоюз приравнял телеканал «Russia Today» к террористической организации «Исламское государство»
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за сутки
21 ноя 2016
10023

Евросоюз приравнял телеканал «Russia Today» к террористической организации «Исламское государство»

Информационное агентство Newsader пишет, что 23 ноября Европейский парламент будет голосовать за резолюцию под названием «Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих

21 ноя 2016
8656

Портников: во Франции назревает разрушительный удар по Нормандскому формату

Виталий Портников в своей статье «Битва друзей Путина: какой может стать новая Франция» пишет о том, чем президентские выборы во Франции могут обернуться для Украины, - передает replyua.net.


Последние новости

Новий сильний землетрус в Японії

Россия обвинила Украину в похищении двух российских военнослужащих из Крыма

Блогер прокоментував нові химерні ініціативи польської влади

Манн о том, как поступают лидеры, которые хотят развивать свою страну

У СБУ розвінчали черговий фейк російських ЗМІ

Сазонов: Минэнергоугля должно рассказать правду о том, откуда берется уголь-антрацит для украинских ТЭС

Експерт: ми програли цей раунд, але не з нульовим рахунком

Між Конгресом і Трампом вже почалось протистояння щодо України

Феминизм и снег вызвали хаос в Стокгольме - СМИ

Експерт: Крим може повернутись під контроль України при Трампі

ЕС создаст Центр противодействия гибридной войне России

Пострадавшие в ДТП в Ростове жители ЛНР!

Портников о том, почему для Украины ценен опыт Хорватии

В Украине работает почти 100 тысяч айтишников

Казанський: якби я хотів знищити Донбас, я б чинив так, як Захарченко

В Украине прекратит деятельность еще один банк

Сотник: история о крещении Путина - его собственный креатив

Казанський: зараз робляться спроби реабілітувати Януковича і повернути його до влади

Евросоюз приравнял телеканал «Russia Today» к террористической организации «Исламское государство»

Казанський розповів про символічний «зорепад» в окупованому Луганську

 Новости за день