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По решению суда гопредприятие «Антонов» должен выплатить России почти 3 миллиона долларов

По решению суда гопредприятие «Антонов» должен выплатить России почти 3 миллиона долларов
Сумму в 180 260 000 рублей, что составляет 2,76 миллионов долларов, государственный концерн «Антонов» должен перевести на счет Министерства обороны РФ. Информацию обнародовало новостное агентство Телеграф – сообщает replyua.net.

Решение о взыскании неустойки с компании «Антонов» в пользу Минобороны России принял московский Арбитражный суд. По результатам слушания, предприятие, входящее в состав государственной украинской компании «Укроборонпром», должно перевести на расчетный счет заявителя 180 260 000 рублей. Суд посчитал изначально заявленную в исковом требовании сумму взыскания 357 400 000 рублей необоснованной.

Судебное заседание стало очередной ступенью, грозящего затянуться до бесконечности, противостояния между КП «Антонов» и ОАО «Авиакор-авиационный завод». В октябре нынешнего года «Антонов» по решению арбитража отсудил у «Авиакора» роялти в сумме 2,9 миллионов долларов. Решение в пользу взыскания за использование логотипа при сборке и продаже летательных аппаратов принял арбитражный одиннадцатый апелляционный суд Самары (Россия). Украинское предприятие представляет юридическая фирма «Ильяшев и Партнеры». Помимо финансовых претензий к авиазаводу «Авиакор», украинское госпредприятие «Антонов» требует 146 400 000 рублей с Воронежского самолетостроительного общества. Процессы проходят в закрытом формате, в связи с тем, что непосредственный предмет спора является коммерческой тайной.
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