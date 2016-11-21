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У Росії готують продовжити арешт Сущенка - Фейгін

У Росії готують продовжити арешт Сущенка - Фейгін
Російські слідчі у справі незаконно затриманого в Російській Федерації українського кореспондента Романа Сущенка 22-го листопада передадуть до суду матеріали з метою продовжити термін його арешту. Про це сьогодні, 21-го листопада, розповів захисник українського журналіста Марк Фейгін, пише «Укрінформ», передає replyua.net.

«Слідчий Креков заявив, що наступного дня вранці будуть передані до суду документи щодо продовження строку арешту Романа Сущенка. У мене є припущення, що на цей раз Романа арештують ще на 4 місяці», - розповів він. В той самий час Фейгін зазначив, що наразі невідомо, коли саме відбудеться судове засідання з цього питання. «Якщо засідання суду буде на цьому тижні, то я попаду туди. Але якщо це буде наступного тижня, коли я маю їхати до Парижу та Києва у справі Романа, то мене замінять моє колеги. Допомогти зможе або адвокат Полозов, або Образцов», - зауважив захисник Сущенка.

Як повідомлялося раніше, 30-го вересня поточного року, коли український кореспондент Роман Сущенко прибув до Москви у власних справах, його затримали представники ФСБ Росії, звинувативши чоловіка у співпраці з Головним управлінням розвідки Міноборони України. Сам Сущенко не визнає цього. Також українська розвідка спростовує цю інформацію.
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