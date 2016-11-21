У Росії сталася смертельна ДТП, в якій загинули 6 українців

Під час страшної аварії на трасі в Ростовській області загинули шестеро громадян України. про це сьогодні, 21-го листопада розповіли у Генеральному консульстві України в Ростові, пише російське видання «ТАСС», передає replyua.net.
«В результаті сильного зіткнення пасажирського мікроавтобуса з вантажним причіпом загинули шестеро осіб, громадян України. Ще троє залишилися живими але отримали складні тілесні ушкодження. Наразі вони знаходяться в реанімації Миллеровського районі. Їхньому життю нічого не загрожує», - розповіли у Генконсульстві.
Дорожньо-транспортна пригода сталася на 848-му кілометрі траси М-4 «Дон». Між собою зіштовхнулися два не легкових автомобілі КамАЗ та мікроавтобус Мерседес. За непідтвердженими даними, другий врізався у вантажівку, яка рухалася у тому ж самому напрямку. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. Причини ДТП перевіряються. Очевидці розповідають, що ніяких передумов ДТП не було: дорожнє покриття було в нормі, автомобілі рухалися рівномірно. За попередніми даними, водій Мерседеса не зміг вчасно загальмувати через несправні гальма. Імені потерпілих ще не встановлені. Автомобіль Mercedes згорів вщент.
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