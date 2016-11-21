Глава Минфина Украины считает, что для Украины некритично получение транша МВФ

По мнению министра финансов Украины Александра Данилюка, неполучение Киевом до конца текущего года транша Международного валютного фонда не приведет к негативным последствием, сообщает replyua.net. При этом высокопоставленный чиновник уверен, что не будет необходимости в поиске альтернативы этих денег, так как все транши, которые перечисляет МВФ, направляются в резервы Национального банка, а не в государственную казну страны.
Факт предоставления кредита фонда, прежде всего, нужно воспринимать в качестве сигнала внешним инвесторам и финансовых институций о том, что о прекращении программы не идет речь, добавил Данилюк. Также он подчеркнул, что эксперты рейтингового агентства Fitch Ratings сообщили о повышении долгосрочного рейтинга Украины до В-, благодаря чему страна получит возможность брать деньги взаймы на других рынках, где ставки процента более низкие.
Министр финансов Украины считает, что достичь этого удалось не в последнюю очередь благодаря проведенным при сотрудничестве с Международным валютным фондом. Поэтому сейчас самая главная задача для Киева – не прекращать процесс реформ, причем не только те, которые предусмотрены программой сотрудничества с МВФ.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Горячая тема: Ходорковский объяснил Муждабаеву, кому принадлежит Крым