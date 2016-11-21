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Глава Минфина Украины считает, что для Украины некритично получение транша МВФ

Глава Минфина Украины считает, что для Украины некритично получение транша МВФ
По мнению министра финансов Украины Александра Данилюка, неполучение Киевом до конца текущего года транша Международного валютного фонда не приведет к негативным последствием, сообщает replyua.net. При этом высокопоставленный чиновник уверен, что не будет необходимости в поиске альтернативы этих денег, так как все транши, которые перечисляет МВФ, направляются в резервы Национального банка, а не в государственную казну страны.

Факт предоставления кредита фонда, прежде всего, нужно воспринимать в качестве сигнала внешним инвесторам и финансовых институций о том, что о прекращении программы не идет речь, добавил Данилюк. Также он подчеркнул, что эксперты рейтингового агентства Fitch Ratings сообщили о повышении долгосрочного рейтинга Украины до В-, благодаря чему страна получит возможность брать деньги взаймы на других рынках, где ставки процента более низкие.

Министр финансов Украины считает, что достичь этого удалось не в последнюю очередь благодаря проведенным при сотрудничестве с Международным валютным фондом. Поэтому сейчас самая главная задача для Киева – не прекращать процесс реформ, причем не только те, которые предусмотрены программой сотрудничества с МВФ.
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