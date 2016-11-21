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Павел Климкин рассказал об альтернативе Минским соглашениям

Павел Климкин рассказал об альтернативе Минским соглашениям
Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин считает, что альтернативой подписанным в Минске соглашениям является дестабилизация Кремлем ситуации в Украине, а также замороженный конфликт на Донбассе, сообщает replyua.net. При этом Климкин не считает Минский процесс идеальным, однако, как раз благодаря ему Украина смогла предъявить некоторые обязательства России, в частности, политического плана. Суть следующего шага должна заключаться в принуждении РФ к реализации всех обязательств, взятых на себя.

«Нам всем известно, что Минские договоренности являются обязательствами, в частности, политическими обязательствами, которые обязалась выполнить Россия. Мы уже смогли добиться реализации хотя бы фундаментальных шагов. Альтернатива «Минска» заключается в «замораживании» и продолжающейся дестабилизации Россией ситуации в Украине», - заявил главный дипломат Украины. Он добавил, что если Кремль не будет соблюдать Минские соглашения, стоит ожидать введения новых санкций странами Запада.

Следует отметить, что канцлер Германии Ангела Меркель ранее заявила, что сейчас о снятии с России санкций говорить нереально, так как шаги по реализации Минских соглашений «невидимые».
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