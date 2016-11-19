Киев провалил борьбу с коррупцией – эксперты МВФ

Международный валютный фонд сделал официальное заявление, согласно которому, созданные в Украине институты для преодоления коррупции пока что не принесли необходимого эффекта. Об этом сообщает replyua.net.
Так, в сообщении МВФ подчеркивается, что хотя украинские власти, согласно полученным рекомендациям, достигли некоторого прогресса и создали новые институты, в частности, Национальное антикоррупционное бюро, и запустили систему электронных деклараций с информацией о доходах высокопоставленных чиновников, эти действия не привели к ощутимым результатам. Кроме того, в пресс-службе главного кредитора Украины заявили, что официальный Киев до сих пор не смог добиться преследования и осуждения чиновников самого высокого уровня, а также не изъял доходы, которые те получили посредством коррупции.
Как известно, по итогам проведенного анализа поданных электронных деклараций украинских чиновников в Национальном антикоррупционном бюро открыли три уголовных дела в связи с фактами противоправного обогащения двух депутатов Верховной Рады и судьи.
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