В новогодние каникулы «Укрзализныця» введет несколько дополнительных поездов

В новогодние каникулы Укрзализныця добавит четыре дополнительных состава, которые будут курсировать по направлению на западные регионы и на Одесскую область, передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу компании. Кроме того, в дни новогодних праздников компания назначит несколько дополнительных рейсов для круглогодичных поездов.
С 24 декабря по 31 декабря будут выделены дополнительные пассажирские составы по направлениям Киев-Одесса, Николаев-Киев, Киев-Ковель, Киев-Львов. Пять круглогодичных поездов, которые наиболее востребованы среди пассажиров, также совершат в новогодние праздники несколько дополнительных рейсов. Речь идет о таких маршрутах, как Черкассы-Львов, Одесса-Киев, Одесса-Черновцы, Николаев-Ивано-Франковск, Днепр-Кривой Рог-Одесса. Напомним, что несколько дней назад Укрзализныця начала продажу билетов на «новогодние» даты на все поезда.
В Украине билет на поезд можно приобрести за 45 суток. Эксперты считают, что быстрее всего будут раскуплены билеты на 29 и 30 декабря, а также на 7,8 и 9 января, поэтому советуют поторопиться тем, кто собрался в новогодние праздники на отдых в другой город или к родственникам в гости.
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