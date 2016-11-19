Украинцам планируют повысить пенсионные выплаты

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Марианна Онуфрик, член общественного совета при ПФ Украины, в блоге на Обозревателе сообщила о том, что в следующем году средний размер пенсионных выплат составит 2000 гривен.По ее словам, пенсия должна обеспечивать уровень жизни не меньше прожиточного минимума, и это прописано в Конституции Украины. Если повышается прожиточный минимум, значит, автоматически перечисляются пенсии, и их средний размер начинает возрастать. Ожидается, что в следующем году пенсия увеличится на 270 гривен по сравнению с этим годом, а сейчас средняя пенсия по стране достигает 1730 гривен. Онуфрик подчеркнула, что названная цифра «выплывает» из подсчетов ПФ, базирующихся на показателях проекта бюджета Украины, на действующем законодательстве страны, а также на демографическом составе населения.По мнению эксперта, правительство может найти дополнительные средства на индексацию пенсий, и в проекте такие расходы уже предусмотрены. Онуфрик подчеркнула, что две тысячи гривен – это тот минимум, на который могут рассчитывать пенсионеры Украины, однако со временем размер пенсионных выплат обязательно будет увеличиваться.