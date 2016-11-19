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Гелетей и сотрудники СБУ сотрудничают с аннексированным Крымом – СМИ

Гелетей и сотрудники СБУ сотрудничают с аннексированным Крымом – СМИ
Бывший глава оборонного ведомства Украины Валерий Гелетей, занимающий сейчас должность начальника Управления государственной охраны, является владельцем домов отдыха в аннексированном Крыму. Как сообщает replyua.net, их цена составляет около миллиона долларов. Гелетей платит налоги в российскую казну из доходов за аренду этих отелей. Так, у экс-министра обороны в Алупке есть два эллинга, которые стоят не менее 800 долларов США. Интересно, что эти дома оформлены не на самого чиновника, а на его тестя – Александра Поповича. Каждый год он сдает дом в аренду туристам.

Помимо этого, согласно информации «Комсомольской правды», у работника Национальной академии СБУ в Украине Николая Погребецкого также есть здания на аннексированной территории. Его дети занимают должность сотрудников спецслужб, а сам Погребецкий является владельцем дома площадью 250 квадратных метров. Также у него есть квартира в одном из престижных районов Ялты.

Не захотел продать свою квартиру на южном берегу Крыма и экс-представитель Службы безопасности Игорь Квитко, который работал там тогда, когда полуостров принадлежал Украине. Когда контроль над полуостровом захватила Россия он переехал в Киев, где ему предложили такую же должность. В Крыму проживает его теща, а в летнее время туда на отдых ездит его жена.
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