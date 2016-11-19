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Фарион призывает запретить русскоязычным украинцам учиться и работать в Украине

Фарион призывает запретить русскоязычным украинцам учиться и работать в Украине
Ирина Фарион, выступая в эфире Радио Свобода, сделала заявление о том, что нужно ввести запрет, касающийся всех русскоязычных граждан Украины, передает replyua.net.

Бывший нардеп Верховной Рады считает, что русскоязычное население Украины не должно работать и получать образование в нашей стране. По мнению скандального политика, власти не должны обращать никакого внимания на русскоязычных – это граждане, которые обязаны следовать украинским законам. «Путин идет в Украину с известной всем мотивацией – ему нужно защищать «русский мир». А русскоязычные должны выполнять десятую статью Конституции Украины, и, если они не выполняют наши законы, они не должны работать здесь и получать образование», заявила Фарион.

Также она спросила: «До каких пор мы будет обращать внимание на этих странных людей, которые до сих пор не смогли интегрироваться в украинское общество?». По мнению экс-нардепа, основная функция украинского языка в Украине – это совсем не коммуникация, а создание сильной нации. Напомним, что на Ирину Фарион в России заведено уголовное производство.
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