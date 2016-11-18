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Стало відомо про подробиці звільнення колишнього ФСБшника Іллі Богданова (відео)

Стало відомо про подробиці звільнення колишнього ФСБшника Іллі Богданова (відео)
Творчий колектив «OmTV» оприлюднив нове відео, у якому поділився подробицями спецоперації зі звільнення незаконно викраденого колишнього співробітника Федеральної служби безпеки Російської Федерації Іллі Богданова, - про це інформує replyua.net.

Так, Богданов, який раніше жив і працював у Владивостоці, на початку 2014 року прибув на територію України для того, аби приєднатись до добровольчих батальйонів і воювати проти терористів на Донбасі. Відтак, через кілька місяців він отримав українське громадянство і залишився проживати на території нашої держави. Його поява в Україні, а також проходження ним служби широко висвітлювалось як вітчизняними, так і російськими ЗМІ. Після демобілізації Богданов перебрався до Києва.

Чотирнадцятого листопада поточного року зявилась новина, що Богданов уже два дні не виходить на зв'язок. Його друзі почали бити тривогу, і недарма. Як виявилось, чоловіка викрали з його квартири російські найманці і відвезли на Харківщину, де його мали б убити, а тіло переправити на територію Росії. Тим не менш, українські спецслужби оперативно відреагували і змогли перехопити автомобіль, яким перевозили Богданова. Операція, проведена підрозділом СБУ «Альфа», закінчилась успішно – чоловіка визволили, а його викрадачів затримали.

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