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В СБУ подтвердили: план «Шатун» оказалася не подделкой

В СБУ подтвердили: план «Шатун» оказалася не подделкой
Глава ведомства Василий Грицак сообщил, что после обнаружения вскрывшихся документов было проведено подробную экспертизу, после которой стало четко ясно, что вся переписка и сами письма подлинные.

По словам Василия Грицака, к большому сожалению экспертиза показала, что все письма подлинные и отправлялись они именно из Москвы. К тому же, отметил глава СБУ, те массовые акции протеста, которые начались 15 ноября подтверждают тот текст, который находится в сломанной почте. По всей видимости, все было настолько спланированно и продуманно, что даже секретные обнародованные данные не промешали организаторам дестабилизации ситуации в Украине приступить в реализации плана.

Также следует напомнить, что ранее в СБУ сообщили, что организаторы массовых беспорядков в Украине ориентируется не только на столицу Украины, но и еще на 10-15 областей. Тогда Василий Грицак отказался называть имена исполнителей запланированных акций протеста, но при этом сообщил, что стали известны все подробности, включая бюджеты. «Я не имею права рассказать о всех подробностях, но вынужден констатировать то, что Россия не собирается оставлять в покое Украину и пытается подорвать страну изнутри», – резюмировал Грицак.
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