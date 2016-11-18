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Глава МВД раскрыл подробности отставки Деканоидзе

Глава МВД раскрыл подробности отставки Деканоидзе
Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что отставка Хатии Деканоидзе, возглавляющей Национальную полицию, была спланированной и разговоры об этом ходили еще в прошлом году. Как сообщает replyua.net, об этом Аваков рассказал во время общения с журналистами в городе Боярка (Киевская область).

«Это мероприятие носило плановый характер, мы еще год назад договорились об этом. Хатия отработала свой срок и приняла соответствующее решение», - заявил Аваков. Вместе с тем, он отказался дать ответ на вопрос, были ли случаи оказания давления на Деканоидзе.

Как уже сообщалось, 14 числа текущего месяца Хатия Деканоидзе заявила, что решила покинуть должность главы Национальной полиции. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о согласии с таким решением. До назначения нового главы Нацполиции этот орган будет возглавлять Вадим Троян, занимающий должность первого заместителя главы. Сама Хатия Деканоидзе дала журналистам прощальную пресс-конференцию, в ходе которой сообщила, что Трояна нельзя считать тем человеком, который должен в будущем возглавить Национальную полицию Украины, и подчеркнула важность проведения открытого и независимого конкурса на эту должность.
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