В уряді розповіли, які дороги України стануть платними

Лише нові автомобільні шляхи в Україні можна зробити платними. Як повідомляє replyua.net, таку думку в ефірі «Громадського» висловив керівник Міністерства інфраструктури України Володимир Омелян. Крім того, появу в країні платних доріг слід очікувати не раніше, ніж один-два роки.
«Україна ще рік чи два точно буде без платних доріг. Для цього необхідно завершити розробку певних законодавчих норм, серед яких – закон про концесію», - підкреслив Омелян.
Міністр додав, що з метою будівництва таких автошляхів планується почати пошук інвесторів. Ті ж дороги, які наразі існують, і далі будуть безкоштовними.
«В Україні всі дороги безкоштовні, і ніяка ревізія їм не загрожує. Що стосується інших випадків, у інвестора є можливість паралельного будівництва дороги і водночас сприяти економічній вигоді», - заявив Омелян.
Варто зазначити, що тема будівництва в Україні платних шляхів піднімається не вперше. Розробка найбільш масштабних проектів відбувалася напередодні Євро-2012, проте їх так і не вдалося реалізувати.
17 листопада поточного року депутати українського парламенту підтримали проект внесення змін до Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України». Документ має сприяти удосконаленню надання фінансування дорожньої галузі.
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