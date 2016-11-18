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В Украине начали дешеветь импортные фрукты

В Украине начали дешеветь импортные фрукты
На украинских рынках значительно подешевели цитрусовые, ввозимые в страну из-за границы, передает replyua.net со ссылкой на данные мониторинга Agravery.com. В период с 10 по 17 ноября на рынках Украины начали дешеветь мандарины и лимоны. Во Львовской области на рынке «Шувар» за указанный период времени килограмм лимонов подешевел сразу на четыре гривны, и минимальная цена зафиксирована на уровне 28 гривен за кило.

Также на «Шуваре» резко подешевели импортные мандарины. Их цена за неделю упала с 29 до 24 гривен за килограмм. Также цитрусовые дешевеют на других украинских рынках. К примеру, на рынке «Начало», что в Одессе, за неделю лимоны подешевели на пять гривен, и сейчас их цена составляет 25 гривен за килограмм, однако некоторые поставщики установили максимальную цену в 40 гривен и пока ее не снижают. Мандарины на рынке Одессы подешевели примерно на 4-5 гривен, и минимальная цена установилась на уровне в 20 гривен за килограмм.

На «Столичном» рынке цены остаются высокими, несмотря на небольшое снижение. Килограмм мандаринов обходится примерно в 36 гривен, килограмм лимонов – в 30 гривен.
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