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Названы имена депутатов, скрывших от НАПК дорогие покупки

Названы имена депутатов, скрывших от НАПК дорогие покупки
Четырем народным депутатам Украины придется дать пояснения Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), так как они не предоставили или не вовремя предоставили информацию о покупках и полученной прибыли в поданных ими электронной декларации. Об этом сообщает replyua.net.

В интервью изданию «Украинская правда» источники Генеральной прокуратуры назвали имена этих декларантов. Среди них - внефракционный народный Владимир Мысык, нардеп из Воли народа Сергей Мельничук, Иван Мирошниченко (группа Взаимопомощь) и Мустафа Найем из БПП.

Нардеп Мельничук купил автомобиль Toyota Land Cruiser выпушенный в 2012 году за 500 тысяч грн.

Владимир Мысык не проинформировал в электронной декларации о том, что получил доход в размере 100 тысяч грн через отчуждение автомобиля Lexus LX 570, выпущенного шесть лет назад.

Иван Мирошниченко не сообщил, что у него изменилось имущественное состояние о покупке мотоцикла Harley-Davidson 2012 года выпуска стоимостью 114 тысяч гривен.

Мустафа Найем совершил покупку автомобиля Honda Accord 2010 года за 364 тыс. грн., в установленное время не сообщив об этом в НАПК в связи с техническими проблемами сайта е-деклараций.
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