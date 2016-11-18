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Госкино профинансирует фильм об активистах Майдана

Госкино профинансирует фильм об активистах Майдана
Госкино Украины заключило контракт с «Альбатрос Коммуникос Украина» на съемки документальной ленты о событиях на Майдане «Первая сотня», передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Госкино. Ведомство окажет финансовую поддержку и выделит на съемки документального фильма два миллиона гривен, и это примерно 50 процентов от общего бюджета.

В пресс-службе также подчеркнули, что фильм «Первая сотня» стал победителем восьмого конкурсного отбора Госкино. Юлия Шашкова и Ярослав Пилунский станут режиссерами этой картины. В пресс-релизе фильма отмечается, что картина расскажет об активистах, которые принимали участие в Революции Достоинства. Эти люди прошли очень сложный путь с самых первых дней событий на Майдане. Активистам пришлось пройти через предательство и мужество, через разочарование и надежду, через кровь и войну, но при этом участники Революции Достоинства сумели сохранить достоинство и честь.

Пока в Госкино не сообщают, когда фильм выйдет на экраны. Напомним, что Революция Достоинства проходила в Украине с конца 2013 года по февраль 2014 года.
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