Украину признали одной из самых опасных стран для туристов

Организация International SOS включила восточные регионы Украины в список самых опасных мест в мире в 2017 году для иностранных туристов, сообщает replyua.net. Специалисты оценивали десятки государств по всему миру и учитывали несколько факторов, которые могут повлиять на безопасность путешественников.
К таким факторам эксперты отнесли эффективность работы правоохранительных органов, количество различных катаклизмов, риск для туристов, качество автомобильных дорог, медицинское обслуживание и надежность транспортной инфраструктуры региона. Оказалось, что Украина является средней по безопасности страной для иностранцев, однако на Донбассе риски возрастают в несколько раз, из-за чего Украина оказалась в конце рейтинга самых безопасных государств.
Специалисты даже обнародовали карты, где опасные страны помечены яркими цветами. Впрочем, намного опаснее Украины оказались Афганистан, Йемен, Сирия, Сомали, Судан и Ливия, а Украина находится на одной позиции вместе с Бразилией, Саудовской Аравией, Индией, Беларусью, Казахстаном и Россией.
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