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Омелян рассказал о платных дорогах в Украине

Омелян рассказал о платных дорогах в Украине
Владимир Омелян, министр инфраструктуры Украины, выступил в эфире Громадьске и рассказал о платных дорогах в нашей стране, информирует replyua.net.

По словам Омеляна, все дорожные трассы, которые на сегодняшний день эксплуатируются в Украине, навсегда останутся бесплатными для всех автомобилистов, и платными в будущем могут стать лишь те дороги, которые будут построены в ближайшие годы. Министр подчеркнул, что речь идет только о тех трассах, для строительства которых планируется привлечь крупных инвесторов. «Сейчас все трассы в Украине бесплатные, и они останутся такими. Эти дороги не подлежат ревизии. Во всех остальных случаях инвесторы могут строить дороги, которые потом станут платными и, соответственно, начнут приносить экономические выгоды», заявил Омелян.

Напомним, что ранее из-за сильных снегопадов, прошедших во многих регионах Украины, министр инфраструктуры отдал распоряжение приостановить ремонт дорог до того времени, пока погодные условия не улучшатся. Возобновить ремонтные работы планируется сегодня, 18 ноября. Как отметил Омелян, при таких сложных погодных условиях нельзя проводить плановые ремонтные работы, поскольку в этом случае будут просто потеряны деньги.
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