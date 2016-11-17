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Большинство граждан Украины выступают против демонтажа памятников Ленину

Большинство граждан Украины выступают против демонтажа памятников Ленину
В ноябре этого года социологическая группа «Рейтинг» провела опрос в Украине, и оказалось, что почти половина жителей нашей страны считает, что нельзя сносить памятники Ленину, передает replyua.net.

Впрочем, мнения украинцев разделились. 48 процентов уверены, что памятники «великому» вождю нужно оставить, а 41 процент украинцев уверены, что памятники нужно сносить. 11 процентов граждан не могут точно ответить на этот вопрос. Как и следовало ожидать, мнения украинцев «разделились по регионам». Естественно, на Западе Украины большинство поддержали демонтаж – 72 процента. «Против» Ленина также проголосовали 42 процента жителей центральных областей Украины.

В южных регионах противников Ленина насчитывается всего 26 процентов, а в восточных областях еще меньше – всего 18 процентов. Социологи отмечают, что за демонтаж памятников чаще всего выступают молодые люди, а вот пенсионеры – категорически против. Интересно и то, что жители крупных городов не хотят, чтобы памятники сносили, а жители небольших населенных пунктов поддерживают эту идею.
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