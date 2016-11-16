Огрызко: Телефонный разговор Трампа с Порошенко подтвердил, что республиканец всерьез займется Украиной

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко проанализировал первый официальный разговор новоизбранного президента США Дональда Трампа з президентом Украины Петром Порошенко. Дипломат уверен, что тот факт, что Трамп решил провести разговор с Порошенко одним из первых, говорит о том, что Украина по прежнему останется в приоритете внешней политики США.
По словам Огрызко, то, что разговор с Порошенко состоялся говорит о том, что США уже не рассматривают Украину, как страну третьего мира, которой диктуют свои условия сильные мира сего. Украина становится игроком, с которым начинают считаться и США в том числе. «Лично для меня этот разговор доказал, что Украина перестала быть 25 пунктом в повестке дня США», – отметил Огрызко.
Он высказал убеждение, что, несмотря на приятные Путину заявления Трампа в ходе избирательной кампании, от президента Трампа стоит ожидать продуманной твердой политики, потому что он республиканец. Разговор состоялся и это позитивный сигнал, дальше в работу вступают дипломаты, задача которых насытить этот разговор нужными Украине посылами.
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