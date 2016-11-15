валюта
СпецтемаТрамп не захотел говорить с Путиным про Украину

В Украине продолжает сокращаться потребление бензина

В Украине продолжает сокращаться потребление бензина
За последние несколько лет, в период с 2013 и по 2016 годы, потребление бензина в Украине снизилось на сорок процентов. Как сообщает replyua.net со ссылкой на ЦТС, сегодня такие данные были озвучены на конференции Сергеем Куюном, главой консалтингового агентства «А-95».

По его словам, последние четыре года данные по потреблению бензина в нашей стране сильно отличаются. «В 2013 году в Украине продали 3,75 миллионов тонн бензина, а в 2015 году – только 2,46 миллионов тонн. В этом году потребление бензина также продолжит снижаться – эксперты прогнозируют, что будет продано не больше 2,28 миллионов тонн», заявил Куюн. Также эксперт назвал несколько факторов, повлиявших на снижение потребления бензина.

По его мнению, главной причиной является экономическая нестабильность, которая, в свою очередь, привела к постепенному переходу на сжиженный газ и к снижению покупательской способности. Продажи дизельного топлива тоже сокращаются – примерно на пять процентов за последние четыре года. В 2013 году потребление достигало 5,8 миллионов тонн, в этом году оно сократится до 5,54 миллионов тонн.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Трамп не захотел говорить с Путиным про Украину
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Политолог: Аваков не уйдет в отставку после скандалов с Деканоидзе и Деевой

Обидели Диму: Премьеру РФ Дмитрию Медведеву подарили дорогую игрушку без пульта

Комаровский: идем не в Европу, а в пещеры

Блогер розповів про «місцевий апокаліпсис» для «Роснафти»

Гидрометцентр предупредил о новых погодных сюрпризах

Дуэйна Джонсона назвали «Самым сексуальным мужчиной года»

У СЦКК кажуть, що в зоні АТО з "Градів" не стріляють

ВРУ прийняла закон, який гарантуватиме повернення ошуканим вкладникам їх коштів

18 ноября земляне станут очевидцами «роя звезд»

Ярославський таки планує купувати ОПЗ

Улюкаєв у суді, провину не визнає - ЗМІ

В Украине продолжает сокращаться потребление бензина

Ляшко хоче засудити Бойка

Пайфер: Трамп удивил самого себя

Экспертная оценка отставки Деканоидзе

Ученые заявили о необычной находке в тропиках

Дождались: в Одессе выпал первый снег

Гонтареву в отставку, сильный бунт под НБУ - фоторепортаж

Державний архів Королівства Швеція - фото

Розенко: инициируя повышение «минималки», правительство преследовало несколько целей

 Новости за день