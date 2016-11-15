В Украине продолжает сокращаться потребление бензина

За последние несколько лет, в период с 2013 и по 2016 годы, потребление бензина в Украине снизилось на сорок процентов. Как сообщает replyua.net со ссылкой на ЦТС, сегодня такие данные были озвучены на конференции Сергеем Куюном, главой консалтингового агентства «А-95».
По его словам, последние четыре года данные по потреблению бензина в нашей стране сильно отличаются. «В 2013 году в Украине продали 3,75 миллионов тонн бензина, а в 2015 году – только 2,46 миллионов тонн. В этом году потребление бензина также продолжит снижаться – эксперты прогнозируют, что будет продано не больше 2,28 миллионов тонн», заявил Куюн. Также эксперт назвал несколько факторов, повлиявших на снижение потребления бензина.
По его мнению, главной причиной является экономическая нестабильность, которая, в свою очередь, привела к постепенному переходу на сжиженный газ и к снижению покупательской способности. Продажи дизельного топлива тоже сокращаются – примерно на пять процентов за последние четыре года. В 2013 году потребление достигало 5,8 миллионов тонн, в этом году оно сократится до 5,54 миллионов тонн.
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