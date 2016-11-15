Ляшко хоче засудити Бойка

Очільник «Радикальної партії» Олег Ляшко заявив, що буде просити у президента України та генерального прокурора внести до Верховної Ради його подання щодо отримання дозволу на затримання та притягнення до відповідальності керівника фракції «Опозиційний блок» Бойка Юрія через бійку у парламенті, яка сталася 14-го листопада. Про це він розповів під час розмови з кореспондентами в стінах Верховної Ради, пише видання «Укрінформ», передає replyua.net.
«Я не буду терпіти такого ставлення до себе та до порядку в парламенті! Буду особисто вимагати від президента України та генерального прокурора без зволікань внести до ВРУ подання на затримання та арешт лідера «Опоблоку» Юрія Бойка, який вчора вчинив на мене напад», - заявив Ляшко. Після того радикал додав, що сьогодні на 15-ту годину у нього запланована зустріч з Петром Порошенком, де він і зробить перший крок в просуванні свого плану. Як повідомлялося раніше, під час виступу у Верховній Раді Олег Ляшко різко критикував спочатку Європейський союз, «який не хоче підтримувати України», потім переключився на критику колишніх «регіоналів», зокрема Юрія Бойка, який сидів біля нього поруч. Останній не втримав емоції, різко встав та ударив кулаком Ляшка по обличчю.
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