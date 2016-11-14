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Казанський: слова російського фашиста ми надрукуємо в українських підручниках

Казанський: слова російського фашиста ми надрукуємо в українських підручниках
Журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в Фейсбук у черговий раз розвінчує тезу російської пропаганди про «громадянську війну в Україні», знайомлячи читачів з одним із російських терористів - про це інформує replyua.net.

Так, увагу Казанського привернув один із російських фашистів, який ще з 2014 року воює на Донбасі – Олександр Жучковський. При чому, термін «фашист» на його адресу – не лайка, а констатація факту. За словами журналіста, варто віддати Жучковському належне – на відміну від інших російських терористів, він не прикривається «захистом російськомовних», не вигадує «розіп’ятих хлопчиків» і «замордованих снігурів». Він чітко називає речі своїми іменами: так, він приїхав вбивати українців. За словами терориста, «братські народи» - це казочка. Насправді, українці – вороги, бо шкодять величі Росії, тому їх варто фізично винищити – фашизм, як він є.

Казанський наголошує, що ми маємо справу не з якимось маргіналом у складі терористичних військ – Жуковський доволі шанована в так званій ДНР персона, водить дружбу з Гіркіним-Стрєлковим, Бородаєм, Губарєвим та іншими. І ніхто з них не заперечує його слів. Журналіст зауважує, що дописи Жучковського повністю розвінчують два міфи – і про «братський народ» і про «громадянську війну». І саме тому вони мають ввійти в анали історії, мають бути висічені на граніті і ввійти в шкільні підручники – українці просто не мають права їх забувати.
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