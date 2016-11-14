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Портников объяснил, почему Юрий Бойко набросился на Олега Ляшко

Портников объяснил, почему Юрий Бойко набросился на Олега Ляшко
Виталий Портников в статье на newsru объясняет, как следует расценивать сегодняшний инцидент, произошедший на заседании согласительного совета в парламенте, - передает replyua.net.

Как сообщалось ранее, Юрий Бойко сегодня на заседании совета набросился с кулаками на выступающего рядом Олега Ляшко. Виталий Портников отмечает, что не стоит думать, что Бойко захлестнули эмоции – все, кто хоть раз имел с ним дело, знают, что он холодный и расчетливый человек. Блогер объясняет, что единственное объяснение поведения Бойко – это необходимость выполнения сценария по дестабилизации ситуации в Украине, приготовленного в Москве.

Портников подчеркивает, что Ляшко не сказал в своем выступлении ничего такого, что могло бы оскорбить депутата оппоблока, тем более, что Ляшко в своей речи фактически уравнял проевропейских и пророссийских украинских политиков. Журналист сообщает, что Бойко было выгодно, чтобы Ляшко побил его с одобрения депутатов-националистов и спикера-«бандеровца», а видео этой драки попало бы в России на все телеканалы. Журналист резюмирует: «Бойко, однако, не рассчитал, что Ляшко – очень хороший оратор и имеет распознавать провокации. Это был плохой расчет, и провокация провалилась. Но в ближайшие дни нужно ждать новых».
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