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Деканоідзе розповіла, що робитиме після звільнення

Деканоідзе розповіла, що робитиме після звільнення
Наразі голова Національної поліції Хатія Деканоідзе не розповідає про свої плани зайнятися політикою після звільнення. Вона зазначила, що спочатку хоче вирішити деякі особисті справи. Про це вона заявила під час прес-конференції в Києві сьогодні, 14-го листопада, повідомляє replyua.net.

Журналісти поцікавилися, чи готова вона приєднатися до політичної партії, яку створює колишній губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі, на що Деканоідзе відповіла: «Я не політична людина. На посаді керівника Національної поліції України мені закон забороняє займатися політикою. Про це написано в законі про національну поліцію! Моя робота полягала у дотриманні порядку в державі. І я її виконувала».

«Наразі в моїх планах спершу мій син та моє особисте зборов’я. Через деякий час ми з вами знову зустрінемося», - зазначила вона. «Про те, що буде потім поговоримо потім», - додала жінка. Як відомо, сьогодні глава Нацполіції Хатія Деканоідзе оголосила про те, що йде у відставку. Також вона зазначила, що на посаді керівника НП вона зробила все, що хотіла. Особливу увагу Деканоідзе звернула на реформацію поліції, зокрема, на підвищений рівень довіри до правоохоронців з боку громади.
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