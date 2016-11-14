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Деканоідзе каже, що Троян – ненадійна людина

Деканоідзе каже, що Троян – ненадійна людина
Керівник Національної поліція, що нещодавно повідомила про те, що йде у відставку, Хатія Деканоїдзе вважає, що її заступний Вадим Троян не гідний зайняти місце головного поліцейського країни. Про це вона заявила під час свого виступу на брифінгу, інформує replyua.net.

Також вона зауважила, що розраховує на чесний та справедливий конкурс, за допомогою якого оберуть нового голову Національної поліції. «Щодо Вадима Трояна: особисто я не вбачаю в ньому політично незалежну людину. Отже я як громадянин України, не вбачаю в ньому нового очільника Нацполіції. Це моя суб’єктивна думка. Ви можете зі мною не погоджуватися», - заявила Деканоідзе.

«Єдиний правильний варіант – це конкурс. Я вже його озвучувала. А все що стосується «грузинів-реформаторів», то я можу розчарувати. У мене є лише один паспорт – паспорт громадянина України. Іншого немає. І я можу сміливо заявити, що Україну в мене ніхто не забере. Свою роботу на посаді глави поліції я виконувала з повною відповідальністю і з любов’ю», - сказала вона. Як відомо, Вадим Троян наразі займає посаду першого заступника голови Національної поліції України. Ходять чутки, що він близький до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
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