Портников рассказал, что ждет Украину после е-декларирования

Виталий Портников в интервью для издания «Виский Замок» рассказывает о том, какие последствия электронное декларирование имущества украинских чиновников будет иметь для государства, - об этом сообщает replyua.net.
Журналист отмечает, что его очень удивляется реакция украинского общества на декларирование. Он говорит: «Я до сих пор не читал ни одной декларации и не собираюсь это делать. Люди, которые решили изучить чужое имущественное состояние, не понимают, в какой стране они живут. Украина – это страна лицемеров, в который практически каждый является частью теневого сектора ее экономики». Портников добавляет: «По моему мнению, в тени находится 70-80% экономики Украины».
Блогер отмечает, что сам факт наличия огромной пропасти, которая разделяет доходы украинских чиновников и обычных людей, не должен никого удивлять. Портников подчеркивает, что такое положение дел является нормальным для государства третьего мира и нормальные люди, которые не хотят врать о своих доходах, просто выезжают из такой страны.
Портников сообщает, что вопрос о том, будет ли е-декларирование иметь какие-то последствия для Украины, зависит от того, какие выводы из него извлечет общество. Блогер отмечает, что, скорее всего, последствий не будет никаких, потому что в украинском обществе нет запроса на глобальные изменения в его системе. «Украинцы должны требовать одного – амнистии капитала, и провести ее. Необходим переходной период, во время которого пройдут реформы в судебной и исполнительной власти. Должен нормально заработать принцип сдержек и противовесов – для этого, прежде всего, народ должен научиться уважать премьер-министра, и именно поэтому, он расправился с первым реформаторским правительством Украины».
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