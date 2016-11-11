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В Украине резко увеличивается число сирот

В Украине резко увеличивается число сирот
Дарья Касьянова, директор «СОС Детские деревни Украины», рассказала о том, что число детей в украинских интернатах может возрасти в три раза, сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня. По словам Касьяновой, сейчас в интернатах Украины насчитывается около ста тысяч детей, и только девять тысяч – это сироты.

Эти учреждения получают деньги от государства, и они заинтересованы в заполняемости, однако детям в интернатах живется несладко – многие из них подвергаются насилию, получают психологические травмы, а потом не могут адаптироваться к жизни в социуме. Касьянова подчеркивает, что потенциально детей-сирот в Украине может быть до трехсот тысяч, поскольку Украина беднеет, но некоторые семьи продолжают рожать, и, когда в семье появляется второй или третий ребенок, некоторые семьи могут отказаться от своих родительских прав.

«Бедная семья – не значит плохая семья, но интернаты начали агитировать родителей, говоря, что в интернате детям будет лучше. Некоторые интернаты даже устраивают рекламу, рассказывая о кружках и пятиразовом питании, предлагая на весь год оставлять детей там, а на лето забирать домой», рассказала Касьянова.
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