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Аваков в экстренном порядке удалил пост о Трампе

Аваков в экстренном порядке удалил пост о Трампе
Пожалуй, никто в мире не ожидал того, что Дональд Трамп сможет одержать победу на выборах, поэтому скандального республиканца «крыли на чем свет стоит» и американские, и европейские, и украинские политики, сообщает replyua.net.

По информации агентства «Украинские новости», первым на итоги выборов в США отреагировал Арсен Аваков, министр внутренних дел. Он не поленился и отыскал в ленте на своей странице в Фейсбуке пост за 31 июля этого года, после чего скрыл его на своей странице. В том посте Аваков назвал республиканца «бесстыдным и опасным маргиналом». Кроме того, глава МВД также удалил и остальные посты, размещенные им в период с 27 июня по 17 августа. Аваков не только назвал Трампа «опасным маргиналом», но и написал о том, что республиканец в равной степени опасен для США и Украины.

«Маргинал, потакающий диктатуре Путина, не может быть гарантом демократических свобод в мире и Соединенных Штатах. Раньше Манафорт возглавлял штаб Януковича, а теперь – штаб Трампа, и это все не зря. Янукович уже сбежал в Россию через Крым, а куда Манафорт заведет Трампа?», писал Арсен Аваков. Впрочем, Аваков забыл удалить точно такой же пост в Твиттере.

Аваков в экстренном порядке удалил пост о Трампе
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