валюта
СпецтемаДосрочное голосование в США: известен победитель

МЗС назвало ключові аспекти успішних стосунків США та України

МЗС назвало ключові аспекти успішних стосунків США та України
У Міністерстві закордонних справ України кажуть, що двосторонні політично-дипломатичні відносини між Сполученими Штатами та Україною напряму будуть залежати від того, хто саме опиниться на головних місцях в Адміністрації президента Дональда Трампа. Про це сьогодні, 9-го листопада, розповів заступник керівника зовнішньополітичного відомства Пристайко Вадим під час розмови з кореспондентами перед початком засідання Кабміну, пише агентство «УНІАН», передає replyua.net.

«Є кілька головних факторів, які будуть впливати на міжнародні відносили між Україною та США. По-перше, - це державний секретар, далі – секретар з безпекових питань, також важливо, хто буде першим радником з питань безпеки. Можна сміливо говорити, що це буде лакмусовим папірцем у стосунках між двома державами», - зазначив він.

«Наразі нам потрібно зрозуміти, як саме обрання президентом Трампа буде впливати на всі зв’язки між США та Україною. Ми покладаємо надії на те, що діятимуть політичні стабілізатори не тільки в Америці. Всі ми спостерігали за передвиборною кампанією Трампа… Сподіваємося, що більшість його слів були тільки риторикою та спробами збільшити свій рейтинг», - наголосив Пристайко.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Досрочное голосование в США: известен победитель
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
08 ноя 2016
25095

У відповідь на риторику Порошенка Саакашвілі "відкрив таємницю" президента

Міхеїл Саакашвілі вважає, що спроба порівнювати його діяльність з іншими грузинами, які на сьогоднішній день займають посади державного рівня в Україні, - не дуже правильне рішення. Про це він заявив

09 ноя 2016
12902

Неожиданные новости из США: Клинтон получила большинство голосов американцев

Сегодня в Соединенных Штатах полностью повторяется ситуация 2000 года, когда за кресло президента соперничали Альберт Гор и Джордж Буш-младший, передает replyua.net. Согласно последним данным,


Свежие новости

Аваков в экстренном порядке удалил пост о Трампе

Олланд неоднозначно отреагировал на победу Трампа

Трамп стал четвертым президентом США, за которого не проголосовали избиратели

Журналистка объяснила, как Трампу удалось победить на выборах

В Закарпатье предупредили о резком повышении уровня воды в реках

Кремль плекає надії, що Трамп скасує санкції проти Росії

Министр из Германии: мир сойдет с ума после этих выборов

МЗС назвало ключові аспекти успішних стосунків США та України

Новому президенту США придется решать сложные задачи – Solomon Mann

Неожиданные новости из США: Клинтон получила большинство голосов американцев

Той, хто отримує субсидію, борги платити не буде - Гройсман

Штайнмайер: теперь нужно ждать массу неожиданностей

У Порошенко рассказали о готовности к сотрудничеству с Трампом

В США начались массовые беспорядки из-за победы Трампа

Уряд піднімає ціни на алкогольні вироби

Манн рассказал, какие из предвыборных обещаний выполнит Трамп

Новини з зони АТО за минулу добу (08.11.16)

Чалый: Украина только выиграет от победы Трампа

Экспорт украинского мяса вырос на 50 процентов

МЗС РФ перевело стрілки на Порошенка щодо "присвоєння історії"

 Новости за день