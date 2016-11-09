МЗС назвало ключові аспекти успішних стосунків США та України

У Міністерстві закордонних справ України кажуть, що двосторонні політично-дипломатичні відносини між Сполученими Штатами та Україною напряму будуть залежати від того, хто саме опиниться на головних місцях в Адміністрації президента Дональда Трампа. Про це сьогодні, 9-го листопада, розповів заступник керівника зовнішньополітичного відомства Пристайко Вадим під час розмови з кореспондентами перед початком засідання Кабміну, пише агентство «УНІАН», передає replyua.net.
«Є кілька головних факторів, які будуть впливати на міжнародні відносили між Україною та США. По-перше, - це державний секретар, далі – секретар з безпекових питань, також важливо, хто буде першим радником з питань безпеки. Можна сміливо говорити, що це буде лакмусовим папірцем у стосунках між двома державами», - зазначив він.
«Наразі нам потрібно зрозуміти, як саме обрання президентом Трампа буде впливати на всі зв’язки між США та Україною. Ми покладаємо надії на те, що діятимуть політичні стабілізатори не тільки в Америці. Всі ми спостерігали за передвиборною кампанією Трампа… Сподіваємося, що більшість його слів були тільки риторикою та спробами збільшити свій рейтинг», - наголосив Пристайко.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Горячая тема: Досрочное голосование в США: известен победитель