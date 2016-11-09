Той, хто отримує субсидію, борги платити не буде - Гройсман

Під час сьогоднішнього засідання Кабінет міністрів України заборонив стягувати борги за житлово-комунальні послуги з сімей, які отримують субсидію. Про це у середу, 9-го листопада, пише видання «Українські новини», передає replyua.net.
«Коли інші норми, то не потрібно не треба за це виставляти рахунки і громадяни не зобов’язані платити», - заявив голова уряду Володимир Гройсман. В той самий час перший заступник голови Міністерства соціальної політики Крентовська Ольга, яка представляла даний проект раніше, зазначила, що різницю між встановленими нормами споживання комунальних послуг, встановлених Кабінетом міністрів та органами місцевої влади, мають покривати з грошима з місцевого бюджету.
Як повідомлялося раніше, сьогодні на засіданні уряду затвердив порядок та умови надання субвенцій з держбюджету в розмірі 20 мільйон 100 тисяч гривень міському бюджету Харкова для проведення робіт щодо створення та забезпечення діяльності Центрів надання адміністративних послуг під назвою «Прозорий офіс». Як відомо, сьогодні Кабмін також підняв мінімальну ціну на деякі види алкогольних напоїв. Найбільший ціновий приріст припав на винні вироби – від 22 до 56 відсотків.
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